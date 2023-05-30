اليابان تسعى إلى خفض كمية حبوب اللقاح إلى النصف في غضون 30 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تهدف إلى خفض كمية حبوب اللقاح إلى النصف في حوالي 30 عامًا من خلال تسريع العمل لقطع أشجار الأرز، وهي مصدر حبوب اللقاح المعروف أنها تسبب الحساسية.

أدرجت الحكومة الهدف في الخطوط العريضة لتدابير مكافحة حمى القش. وستقوم وكالة الغابات بتوضيح التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الحكومة إن ”حمى القش مشكلة اجتماعية ما زالت تجبر الكثير من الناس على المعاناة“، مضيفة أن هناك حاجة إلى نهج طويل الأمد لمعالجتها.

يوجد في اليابان 4.31 مليون هكتار من غابات الأرز المزروعة التي تنتج حبوب اللقاح. وتخطط الحكومة لزيادة حجم هذه الغابات المقطوعة سنويا إلى حوالي 70 ألف هكتار في 10 سنوات من 50 ألف هكتار في الوقت الحاضر.

ستشجع الحكومة أيضًا على استبدال أشجار الأرز الموجودة بأشجار تنتج كميات أقل من حبوب اللقاح أو غيرها من الأشجار، على أمل صنع شتلات أرز مع كمية أقل من حبوب اللقاح لتشكل أكثر من 90٪ من جميع شتلات الأرز في 10 سنوات.

يذكر أن ما يقارب 70٪ من أراضي اليابان هي عبارة عن غابات. وفي عام 2019 وجد مسح قام به أطباء مختصون في أمراض الأنف والأذن والحنجرة على صعيد البلاد أن نحو 43٪ من المستجيبين عانوا من الحساسية. وقد تضاعف هذا الرقم في ظرف عقدين من الزمن فقط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)