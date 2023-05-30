محكمة يابانية: عدم الاعتراف بزواج المثليين يخالف الدستور

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) - قضت محكمة ناغويا الجزئية يوم الثلاثاء بأن أحكام القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة التي لا تعترف بزواج المثليين غير دستورية.

لكن محكمة ناغويا، عاصمة محافظة أيتشي، وسط اليابان، رفضت طلب المدعين، وهما زوجان من نفس الجنس في أيتشي، بتعويض قدره مليون ين لكل منهما من الحكومة المركزية. وزعم الزوجان في الدعوى أن الأحكام تنتهك الدستور الذي يضمن حرية الزواج.

كان حكم يوم الثلاثاء هو الرابع الذي يصدر في سلسلة دعاوى قضائية مماثلة مرفوعة أمام ما مجموعه خمس محاكم محلية في اليابان.

حتى الآن، وجدت محكمة محافظة سابورو في شمال اليابان الأحكام المعنية غير دستورية ودستورية من قبل محكمة محافظة أوساكا في غرب اليابان. قضت محكمة طوكيو الجزئية بأن الأحكام في حالة عدم دستورية. رفضت المحاكم الثلاث مطالبات المدعين بالتعويض من قبل الدولة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)