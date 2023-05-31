بناء على طلبه.. نجل رئيس وزراء اليابان المقال لن يحصل على مخصصات التقاعد أو الحوافز

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إن ابنه الأكبر، شوتارو، الذي من المقرر أن يُقال فعليًا بسبب سلوك يعتبر غير مناسب، لن يحصل على بدل تقاعد أو مكافأة بناءً على طلبه.

أعلن كيشيدا يوم الاثنين قراره بإقالة شوتارو من منصب سكرتيره للشؤون السياسية الخميس، بعد الكشف الأسبوع الماضي عن أن نجله أقام حفلة نهاية العام مع أقارب في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

نظرًا لأن الخميس هو التاريخ الأساسي لحساب مقدار المكافآت الصيفية لموظفي الحكومة المركزية لهذا العام، فقد ادعت عدد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تأجيل إقالة شوتارو، 32 عامًا، حتى يتمكن من الحصول على مكافأته.

ويأتي هذا القرار بعدما نشرت مجلة الأسبوع الماضي أن شوتارو كيشيدا دعا العام الفائت مقربين منه إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة للاحتفال، ونشر بعض المدعوين صورا وهم يقلّدون فيها مؤتمرا صحافيا فيما ظهر أحدهم مستلقيا على درج مغطى بالسجاد الأحمر.

أبلغ كيشيدا عن نية نجله عدم تلقي علاوة تقاعده في اجتماع يوم الثلاثاء للجنة من مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)