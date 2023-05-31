إجراءات مكافحة التدخين السلبي غير معروفة جيدًا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهرت استطلاعات أجراها المركز الوطني للسرطان يوم الأربعاء أن التدابير المعززة لمكافحة التدخين السلبي في إطار قانون تعزيز الصحة في اليابان ليست معروفة جيدًا لدى الجمهور.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر والذين قالوا إنهم لا يعلمون عن تدابير مكافحة التدخين السلبي الأعلى بنسبة 44.1٪، وفقًا للاستطلاع عبر الإنترنت الذي أجري في أبريل/ نيسان لعينة تضم 2000 شخص - 1000 مدخن و1000 غير مدخن. بلغت نسبة الأشخاص الذين يعرفون عن هذه التدابير 34.8٪.

تم الإعلان عن نتائج الاستطلاع بمناسبة ”اليوم العالمي لعدم التدخين“، الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 31 مايو/ أيار.

دخل القانون الياباني المنقح حيز التنفيذ بالكامل في أبريل/ نيسان 2020، وحظر بشكل أساسي التدخين في الأماكن المغلقة في المطاعم والمكاتب والأماكن الأخرى التي يستخدمها كثير من الناس. المخالفين يخضعون للعقوبات.

أجرى مركز السرطان المسح لمعرفة مدى معرفة الجمهور بالإجراءات المعززة بعد ثلاث سنوات من إنفاذ القانون المعدل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)