قتيل ومفقودان إثر أمطار غزيرة ضربت مناطق واسعة من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق ساحل المحيط الهادئ في شرق إلى غرب اليابان هذا الأسبوع في مقتل شخص وفقد شخصين، مع استمرار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في تحذيراتها من الانهيارات الأرضية في المواقع المتضررة.

ودعت السلطات اليابانية إلى توخي الحذر الشديد “في مواجهة مخاطر انزلاقات للتربة وسيول وفيضان أنهار” قد تنجم عن العاصفة الاستوائية ماوار التي كانت مصنفة إعصارا.

حتى صباح اليوم السبت، أصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة، وأصيب 24 آخرون بجروح طفيفة، بحسب وكالة إدارة الإطفاء والكوارث. وفي الوقت نفسه، انهار 178 منزلًا أو تضررت جزئيًا أو غمرت المياه.

عثر رجال الإطفاء على رجل لا يحمل علامات حيوية، ربما في الستينيات من عمره، داخل سيارة غمرتها المياه في مدينة تويوهاشي، محافظة آيتشي، وسط اليابان ليلة الجمعة. تم تأكيد وفاته في وقت لاحق.

في محافظة واكاياما بغرب اليابان، يُعتقد أن رجل وامرأة قد جرفتهم فيضانات نهر ماكوني، وتواصل الشرطة المحلية وآخرون البحث عنهما.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه يجب إيلاء الاهتمام أيضًا للأنهار المتضخمة في منطقة كانتو-كوشين الشرقية إلى المناطق الوسطى ومنطقة توكاي بوسط اليابان.

وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو إنه ”من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا ترافقها عواصف رعدية في جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)