ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 3 أشخاص

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تأكد مقتل شخصين آخرين بعد هطول أمطار غزيرة من إعصار ماوار والأمطار الموسمية التي ضربت اليابان مؤخرًا، مما رفع عدد القتلى في الكارثة إلى ثلاثة أشخاص.

تم العثور على جثة رجل يعتقد انه فى السبعينات من عمره بالقرب من الساحل فى مدينة فوكوروى بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان صباح اليوم الاحد، وفقا لما ذكرته ادارة الشرطة بالمحافظة. لم يُعرف مصير رجل يبلغ من العمر 74 عامًا يعيش بالقرب من نهر غمرته المياه في مدينة شيزوؤكا في إيواتا، بجوار فوكوروي.

في مدينة هاماماتسو، بمحافظة شيزوؤكا أيضًا، تم اكتشاف جثة من منزل انهار بسبب الانهيار الأرضي. انقطع الاتصال مع رجل من سكان المنزل في الثلاثينيات من عمره.

يُعتقد أن شخصين في محافظة واكاياما بغرب اليابان وشخص واحد في مدينة أتسوجي بمحافظة كاناغاوا بشرق اليابان قد جرفتهما الأنهار ولا يزالان في عداد المفقودين. يواصل رجال الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم بحثهم عن المفقودين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)