شرطة طوكيو تعتقل نائب برلماني سابق

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طوكيو ، 4 يونيو (جيجي برس) - ألقت شرطة طوكيو القبض على النائب البرلماني الياباني السابق يوشيكازو هيغاشيتاني المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه المستعار ”غاسي“ (GaaSyy) يوم الأحد للاشتباه في قيامه بترهيب المشاهير بشكل متكرر في مقاطع فيديو على يوتيوب.

يواجه يوشيكازو هيغاشيتاني تهماً من بينها انتهاك قانون مكافحة العنف. امتنعت إدارة شرطة العاصمة عن القول ما إذا كانيوشيكازو هيغاشيتاني قد اعترف بالادعاءات الموجهة ضده.

اعتقلت شرطة طوكيو يوشيكازو هيغاشيتاني عند عودته من دبي حيث كان يقيم. وصل إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو على متن رحلة مباشرة من الإمارات بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل (8 صباحًا بتوقيت غرينتش).

في أواخر مايو/ أيار، أرسلت السلطات اليابانية ، بما في ذلك شرطة العاصمة ، عدة محققين إلى الإمارات لمطالبة السلطات المحلية بتسليمه المبكر.

وضعت الشرطة اليابانية يوشيكازو هيغاشيتاني، العضو السابق في مجلس الشيوخ الياباني، على قائمة المطلوبين الدوليين من خلال الإنتربول في أبريل/ نيسان. مع إلغاء جواز سفره في نفس الشهر، يُعتقد أن يوشيكازو هيغاشيتاني كان يقيم في الإمارات بشكل غير قانوني.

وكان الناخبون قد انتخبوا هيغاشيتاني لعضوية مجلس الشيوخ في يوليو/تموز الماضي. واشتهر باسم غاسي على يوتيوب إذ عرف بمقاطع الفيديو التي ينتجها عن المشاهير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)