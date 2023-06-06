فوكوشيما تطور نظام للتقييم المبكر للحوم البقر باستخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

فوكوشيما - (جيجي برس) - طوَّرت محافظة فوكوشيما في شمال شرق اليابان نظامًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتقييم جودة اللحم البقري أثناء تربية الأبقار. عادة ما يتم تقييم جودة اللحم البقري بناءً على طبقة الدهون ولون اللحم بعد ذبح الأبقار.

من المتوقع أن تساعد التقييمات المبكرة والدقيقة على تحديد توقيت شحن اللحم البقري وتقليل التكاليف.

وقال ميغورو هارا من معهد أبحاث الماشية في مركز تكنولوجيا الزراعة في فوكوشيما: ”نأمل في تعزيز تنافسية منتجاتنا اللحمية التي تراجعت بعد كارثة الزلزال والتسونامي والحادث النووي في مارس/ آذار 2011“.

تُصنَّف منتجات اللحم البقري بناءً على كمية اللحم وجودته لكل رأس ماشية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)