الهواتف الذكية اليابانية تكافح من أجل البقاء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - يتضاءل وجود الهواتف الذكية المصنعة في اليابان في ظل المنافسة الشرسة مع المنافسين الأجانب.

تفوقت هواتف آبل الأمريكية في الأداء وتعرضت للضغط من منتجات رخيصة لشركات أجنبية أخرى، مما دفع عددًا من الشركات المحلية للانسحاب من سوق الهواتف الذكية.

في أحدث حالة، أعلنت إف سي إن تي المحدودة، خليفة شركة فوجيتسو للهواتف المحمولة، افلاسها في وقت متأخر من الشهر الماضي بتقديم طلب حماية قضائية بموجب قانون التأهيل المدني.

ووفقًا لمعهد إم إم للأبحاث، كانت لشركة آبل حصة سوقية ساحقة في اليابان تبلغ 50.4٪ في السنة المالية 2022 التي انتهت في مارس/ آذار، تليها شارب وسوني وسامسونغ الكورية الجنوبية.

على الرغم من زيادة حصة إف سي إن تي بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن العام السابق لتصل إلى 8.0٪، وهي الخامسة، بفضل سلسلة ”أروس“ التي تعد أحد ركائزها الرئيسية، إلا أن وضعها المالي تدهور في ظل تصاعد المنافسة مع المنتجات الأجنبية الرخيصة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)