اليابان تقدم 5 ملايين دولار مساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف يوم الجمعة أن اليابان ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار استجابة للفيضانات التي تسببت فيها تدمير سد في جنوب أوكرانيا.

في مكالمتهمت التليفونية التي استغرقت 30 دقيقة، أعرب كيشيدا عن تعاطفه وتضامنه مع أوكرانيا في مواجهة هذه الحادثة.

وشدد كيشيدا على أن الأضرار التي تلحق بالمرافق المدنية نتيجة العدوان الروسي غير مبررة تمامًا.

أطلع زيلينسكي رئيس الوزراء الياباني كيشيدا على تأثير تدمير السد وعبر عن شكره على عرض المساعدة الإنسانية.

سيتم تقديم المساعدات اليابانية للسكان المتضررين من انهيار السد من خلال منظمة دولية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)