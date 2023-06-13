【فيديو】بتصميم جديد... الخطوط الجوية اليابانية تحتفل بمرور 40 عامًا على افتتاح طوكيو ديزني لاند

أخبار اليابان

كشفت الخطوط الجوية اليابانية، الجمعة، عن طائرة تم تصميمها خصيصاً للاحتفال بالذكرى الأربعين لمنتجع طوكيو ديزني.تتميز الطائرة المزينة بالألوان ميكي ماوس وميني ماوس وشخصيات أخرى من ديزني في أزياء خاصة.

منذ افتتاح منتجع طوكيو ديزني لاند الترفيهي في مدينة أوراياسو، محافظة تشيبا، المجاورة لطوكيو، في عام 1983، كانت الخطوط الجوية اليابانية الراعي الرسمي لمنتجع طوكيو ديزني، بما في ذلك المنتجع الشقيق طوكيو ديزني سي ومرافق مثل الفنادق.

وهذه هي المرة الخامسة التي تطرح فيها الخطوط الجوية اليابانية طائرة خاصة بالتعاون مع شركة أورينتال لاند المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني.

قال رئيس الخطوط الجوية اليابانية يوجي أكاساكا في حدث للكشف عن الطائرة الخاصة، أقيم في حظيرة طائرات بمطار هانيدا بطوكيو صباح الجمعة: ”نود أن نرحب بالعديد من الضيوف في منتجع طوكيو ديزني من جميع أنحاء اليابان“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)