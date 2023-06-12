مخاوف من تفشي الحصبة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - يحث الخبراء اليابانيون الناس على تلقي التطعيم ضد الحصبة، وذلك بناءً على مخاوف من وقوع تفشي محتمل بسبب السفر بين اليابان والخارج الذي أصبح نشطًا مرة أخرى بعد رفع قيود فيروس كورونا.

في اليابان، حيث لا يوجد فيروس حصبة محلي، تم تسجيل 10 حالات إصابة بالفيروس هذا العام حتى 28 مايو/ أيار، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية. وأشار الخبراء إلى إمكانية حدوث إصابات بالفيروس قادمة من الخارج.

يتم نقل عدوى فيروس الحصبة بشكل رئيسي عن طريق الهواء والقطرات. بعد فترة حضانة تستغرق حوالي 10 أيام، يظهر على الأشخاص المصابين حمى وسعال، تليها حمى مرتفعة وطفح جلدي. قد يتسبب الفيروس في الالتهاب الرئوي.

لا يوجد علاج محدد للمرض. حتى في البلدان المتقدمة، يمكن أن يموت واحد من بين كل 1000 شخص بسبب الحصبة.

شهدت اليابان أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالحصبة في عام 2008. ولكن تراجع عدد الحالات إلى 35 حالة في عام 2015 بفضل زيادة فرص التطعيم. في وقت لاحق، أقرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد فيروس حصبة محلي في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)