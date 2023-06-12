اليابان تمدد أمر تدمير صواريخ كوريا الشمالية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأحد أنها ستمدد أمرًا صدر لقوات الدفاع الذاتي لتدمير أي صاروخ باليستي من كوريا الشمالية يهدد أراضي البلاد حاليًا.

يجب أن تظل اليابان في حالة تأهب حيث يمكن لكوريا الشمالية أن تطلق قمراً استطلاعياً عسكرياً آخر باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية عقب الإطلاق الفاشل الشهر الماضي، حسبما ذكر مسؤولو الوزارة.

أصدر الأمر وزير الدفاع ياسوكازو هامادا بموجب قانون قوات الدفاع الذاتي في 29 مايو/ أيار بعد أن أبلغت بيونغ يانغ طوكيو بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي في أي وقت بين منتصف الليل في 30 مايو/ أيار ومنتصف الليل يوم السبت.

نشرت قوات الدفاع الذاتي صواريخ مضادة للطائرات باتريوت المتقدمة القدرة-3 في الجزر الجنوبية الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مدمرات إيجيس اليابانية المجهزة بصواريخ ستاندرد المضادة للصواريخ-3 في بحر الصين الشرقي.

وقد تعهدت كوريا الشمالية بإجراء إطلاق ثانٍ في أقرب وقت ممكن بعد فشلها في وضع قمر استطلاعي عسكري في المدار في 31 مايو/ أيار. وقد ذكرت بيونغ يانغ أنها قد لا تعلن مقدمًا بعد الآن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)