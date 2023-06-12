إلغاء جلسة استماع في محاكمة المشتبه به بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه

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نارا، 12 يونيو (جيجي برس) - ألغت محكمة منطقة نارا جلسة المحاكمة الرئيسية للمشتبه به في إطلاق النار القاتل على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الاثنين، بعد وصول صندوق كرتوني مشبوه إلى المحكمة في غرب اليابان في ذلك اليوم.

بعد فحص الصندوق باستخدام جهاز كشف المعادن، أبلغ مسؤول في المحكمة في مدينة نارا الشرطة في محافظة نارا بالحادثة.

تم إخلاء الأشخاص داخل المحكمة، بما في ذلك العاملين، ونقلت وحدة التفكيك في الشرطة الصندوق خارج المحكمة. تم تسليم الصندوق إلى المحكمة حوالي الساعة 11:15 صباحًا (2:15 صباحًا بتوقيت غرينتش).

كان من المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة الرئيسية لتيتسويا ياماغامي (42 عامًا)، المتهم بإطلاق النار القاتل على آبي في مدينة نارا في يوليو/ تموز من العام الماضي، في الساعة 3 مساء يوم الاثنين. ولكن تم إلغاء الجلسة. وكان ياماغامي قد أشار إلى أنه سيحضر الجلسة، وفقًا للمصادر.

أعلنت المحكمة أنها قررت إلغاء الجلسة لأنه تم العثور على جسم محتمل أن يكون خطيرًا وأنها تتعامل مع الحادثة. ووفقًا للشرطة، يبلغ طول الصندوق حوالي 33 سم وعرضه 28 سم وارتفاعه 26 سم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)