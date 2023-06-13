الرئيس التنفيذي لمطور «تشات جي بي تي» يخبر الطلاب اليابانيين أن الذكاء الاصطناعي سيتطور أكثر

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طوكيو - (جيجي برس) - أخبر سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» المصنعة لروبوت الدردشة ”تشات جي بي تي“، الطلاب اليابانيين يوم الاثنين أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستتطور أكثر.

قال ألتمان خلال حدث في جامعة كيئو في حي ميناتو بطوكيو: ”أعتقد أن النماذج اللغوية الكبيرة ستذهب إلى أبعد من ذلك بكثير“. وتوقع أنه في السنوات القليلة المقبلة، سوف يتقدم العالم ”بقدر ما كان لدينا في السنوات الخمسمائة الماضية“، مضيفًا، ”هذا مثير للغاية“.

وفقًا للجامعة، كانت هذه أول مناقشة لألتمان مع طلاب في اليابان. عندما زار البلاد في أبريل/ نيسان، التقى الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» برئيس الوزراء كيشيدا فوميئو وناقش فوائد ”تشات جي بي تي“ والمخاطر مثل انتهاك حقوق النشر.

وحضر حفل يوم الاثنين حوالي 800 شخص، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

عند سؤاله عن تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم، قال ألتمان: ”ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال التعليم، على الرغم من أن التعليم يجب أن يتطور بشكل متواز أيضًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)