تويوتا تطور بطاريات الحالة الصلبة بالكامل للسيارات الكهربائية

أخبار اليابان

سوسونو، محافظة شيزوكا - (جيجي برس) - أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية عن هدفها لتحقيق استخدام بطاريات صلبة من الجيل القادم للسيارات الكهربائية بحلول عامي 2027 أو 2028.

نظرًا لأن البطاريات الصلبة من الجيل القادم تتميز بزمن شحن قصير وتمكن المركبات من السفر لمسافات أطول، تهدف تويوتا إلى استخدامها لزيادة تنافسية سياراتها الكهربائية.

تم الكشف عن الهدف في جلسة تقنية عقدت في سوسونو في محافظة شيزوؤكا وسط اليابان.

كانت تويوتا قد أعلنت سابقًا أنها ستستخدم مثل هذه البطاريات في الاستخدام العملي للسيارات الهجينة في أوائل العقد 2020. وقد قررت تطوير بطاريات صلبة من الجيل القادم للسيارات الكهربائية نظرًا للاتجاهات العالمية الحالية في سوق السيارات الكهربائية.

يمكن لنموذج البطارية الذي يجري تطوريه من قبل شركة تويوتا تحقيق مسافة انتقال واحدة بشحنة تعادل 2.4 مرة مقارنة بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات bZ4X، ويمكنها أن تصل إلى الشحن الكامل في 10 دقائق، أي حوالي ثلث الوقت اللازم لشحن بطاريات السيارة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)