مجلس النواب الياباني يوافق على مشروع قانون المثليين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أقر مجلس النواب الياباني، يوم الثلاثاء مشروع قانون لإنشاء قانون جديد يهدف إلى تعزيز فهم المجتمع للأشخاص ذوي التوجهات الجنسانية المختلفة أو المثليين.

تمت الموافقة على المشروع بأغلبية الأصوات في اجتماع مجلس النواب، بدعم من الأحزاب الحاكمة والمعارضة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في وقت مبكر بعد المناقشات في مجلس الشيوخ.

في البداية، تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين لحقوق الأشخاص ذوي التوجهات الجنسانية المختلفة من قبل التحالف الحاكم بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، وثنائي المعارضة من حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) والحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وثلاثي المعارضة من حزب الديمقراطي الدستوري الياباني والحزب الشيوعي الياباني والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

قام حزب الليبرالي الديمقراطي بتعديل المشروع الذي تقدم به الائتلاف الحاكم من خلال دمج المشروع المقدم من ثنائي نيبون إيشين - الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، مع تغيير طفيف في صياغة المصطلحات المتعلقة بالهوية الجنسانية.

يوم الجمعة، وافقت لجنة الحكومة في مجلس النواب على المشروع المعدل ورفضت المشروع المقدم من ثلاثي المعارضة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)