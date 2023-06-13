اليابان تهدف إلى أن يصبح 30٪ من المدراء التنفيذيين في الشركات الكبرى من النساء بحلول عام 2030

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن هدف جعل النساء يمثلن 30٪ أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في قسم الدرجة الأولى في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

والهدف جزء من مجموعة من التدابير التي ينبغي اتخاذها بشكل مكثف لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. الحزمة، التي تم تبنيها في اجتماع مشترك للجان الحكومية ذات الصلة في نفس اليوم، تتضمن أيضًا هدفًا للشركات المدرجة في قائمة Prime بأن يكون لديها امرأة تنفيذية واحدة على الأقل بحلول عام 2025.

ويحثهم على وضع خطط عمل لتحقيق كلا الهدفين.

تقول الحزمة: ”من المهم خلق بيئة تسمح للمرأة بالشعور بأن بإمكانها أن تصبح رائدة“، مشددة على أن الشركات الكبرى يجب أن تقدم نماذج مختلفة للموظفات.

كما يدعو إلى توسيع نطاق نظام الإفصاح عن المعلومات حول فجوة الأجور بين الرجال والنساء وإعطاء المزيد من الإعانات للشركات التي تعمل على تحويل الموظفين غير الدائمين إلى موظفين دائمين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)