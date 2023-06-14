اليابان تعتمد استراتيجية جديدة لمعالجة أزمة انخفاض معدل المواليد

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طوكيو - (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء استراتيجية لمعالجة معدل المواليد المنخفض في البلاد، وتخطط لزيادة الإنفاق السنوي على هذه القضية بمقدار 3.5 تريليون ين على مدى السنوات الثلاث من السنة المالية 2024.

تمت الموافقة على استراتيجية مستقبل الأطفال من قبل مجلس استراتيجية مستقبل الأطفال، برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو. وسوف ينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية الأساسية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية العامة للحكومة المقبلة.

وقال كيشيدا في اجتماع المجلس اليوم: ”إن معدل المواليد المنخفض هو قضية ملحة يجب أن نتصدى لها على الفور“. ونأمل أن ننفذ بسرعة الإجراءات المختلفة القائمة على الاستراتيجية والسماح للأسر التي تربي الأطفال بالاستمتاع بآثارها بسرعة.

كيفية تمويل ”مستوى آخر“ من الإجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد ، كما قال رئيس الوزراء، لا يزال يمثل تحديًا. وتهدف الحكومة إلى التوصل إلى نتيجة بشأن هذه القضية بحلول نهاية العام، لكن من المتوقع أن يكون الطريق وعرًا.

تتميز الاستراتيجية ببرنامج مدته ثلاث سنوات اعتبارًا من السنة المالية 2024 لتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بشكل مكثف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)