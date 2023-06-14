اليابان تضع تدابير لمنع الاعتداء الجنسي على الشباب

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طوكيو -(جيجي برس) - تعتزم الحكومة اليابانية اتخاذ تدابير لمنع الاعتداء الجنسي على الشباب في منتصف يوليو/ تموز، عقب اتهامات بارتكاب الاعتداء الجنسي من قبل جوني كيتاغاوا، مؤسس وكالة المواهب اليابانية الكبرى ”جوني آند أسوشييتس“، ضد الشباب الصغار في الوكالة، وفقًا لما تم الكشف عنه يوم الثلاثاء.

في اجتماع اليوم لوزارات وهيئات الحكومة ذات الصلة، صرح ماسانوبو أوغورا، وزير مسؤول عن السياسات المتعلقة بالشباب: ”يجب القضاء على جرائم الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال والشباب، بغض النظر عن الجنس وتحت أي ظروف“.

ووفقًا لمكتب الوزارة، يتزايد عدد الحالات المعترف بها للاعتداء الجنسي بالقوة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

وفي نفس اليوم، عقدت مجموعة من معجبي الفنانين الذين ينتمون إلى الوكالة مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت. وقال عضو ذكر من الفريق إن المجموعة ستتابع عن كثب التحقيق الذي يجريه فريق خاص من الخبراء تم تشكيله من قبل الوكالة.

وحثت مؤسسة المجموعة ”بنلايت“ الوكالة على إظهار التزامها بحماية فنانيها والضحايا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)