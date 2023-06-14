إصابة 3 جنود إثر حادث إطلاق نار داخل منشأة تدريب تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية

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غيفو - (جيجي برس) - لقي فردان من قوات الدفاع الذاتي اليابانية مصرعهما وأصيب فرد آخر في إطلاق رصاص بساحة تدريب في غيفو بوسط اليابان صباح يوم الأربعاء.

في الحادث، أطلق مرشح من قوات الدفاع الذاتي يبلغ من العمر 18 عامًا النار على ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتى البرية في العشرينات أو الخمسينيات من العمر خلال تدريب بالذخيرة الحية في ميدان الرماية الأساسي. وقالت مصادر من بينها وزارة الدفاع إن اثنين من الرجال الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص لقيا حتفهما بعد نقلهما إلى المستشفى. وأصيب الآخر بجروح خطيرة.

ألقت إدارة شرطة محافظة غيفو القبض على الرجل البالغ من العمر 18 عامًا في مكان الحادث للاشتباه في محاولته القتل بإطلاق النار وإصابة أحد الأفراد الثلاثة، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، بقصد قتله في ميدان الرماية الداخلي. وفي حوالي 9:10 صباحًا (12:10 صباحًا بتوقيت غرينتش) اعترف المشتبه به بالتهمة.

وبحسب الوزارة والشرطة المحلية، فقد تم إجراء تدريب بالذخيرة الحية لمتدربين جدد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية. تم القبض على المشتبه به بعد إطلاق النار من البندقية على الرجال الثلاثة، وتم إرساله إلى مركز شرطة محلي.

أثناء التدريب، يُعتقد أنه تم استخدام بنادق نيران سريعة من عيار 5.56 ملم. عادة ما يرتدي المشاركون في مثل هذا التدريب سترات واقية من الرصاص ويتبعون أوامر تحميل الأسلحة النارية وإطلاقها.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة، ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)