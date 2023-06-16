كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) -أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيرَي المدى، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الخميس، بعد وقت قصير من تحذير بيونغ يانغ من رد «حتمي» على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في طوكيو، قال نائب وزير الدفاع بالبرلمان الياباني كيمي أونودا إن ما قد يكون صواريخ باليستية من كوريا الشمالية سقطت في المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وهذه هي المرة الأولى منذ 18 فبراير/ شباط التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليمات إلى حكومته بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة وإبلاغ الجمهور بسرعة ، مع ضمان سلامة الطائرات والسفن.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في 31 مايو/ أيار، بدعوى أنها كانت تطلق قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري. واعترفت الدولة بفشل الإطلاق بسبب مشكلة في المحرك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيؤول في بيان، إنها رصدت إطلاق «صاروخين بالستيين قصيري المدى من منطقة سونان نحو البحر الشرقي»، في إشارة إلى المساحات المائية المعروفة أيضاً باسم بحر اليابان. وأضافت «عززنا عمليات المراقبة في حال حدوث استفزازات إضافية وسنبقى متأهبين بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة». وأكد رئيس وزراء اليابان كيشيدا، أن اليابان قدمت احتجاجاً حازماً ضد كوريا الشمالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)