دخول أول حبوب للإجهاض عن طريق الفم حيز الاستخدام تدريجيًا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأ استخدام أول حبوب الإجهاض عن طريق الفم في اليابان تدريجياً في المؤسسات الطبية بعد الحصول على موافقة الحكومة في أبريل.

يمكن وصف Mefeego Pack، الذي طورته شركة الأدوية البريطانية لاينفارما إنترناشيونال ليمتد، خلال الأسابيع التسعة الأولى من الحمل. لإنهاء الحمل، يجب تناول نوعين من الحبوب عن طريق الفم خلال 36 إلى 48 ساعة.

رحبت النساء اللواتي تناولن الحبوب بالخيار الجديد، قائلين إنها تسبب عبئًا جسديًا وعقليًا أقل من إجراءات الإجهاض التقليدية.

الأطباء من جانبهم، يريدون تحسينات في القواعد المتعلقة بكيفية إدارة الحبوب، بالنسلة لكل من من المرضى والأطباء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)