اليابان تدرس توسيع صادرات المعدات الدفاعية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الائتلاف الحاكم في اليابان سينظر في إضافة بنود تتعلق بإزالة الألغام الأرضية والتدريب التعليمي إلى قائمة المعدات الدفاعية التي يُسمح للبلاد بتصديرها.

سيبدأ مسؤولون على مستوى العمل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، كوميتو، مناقشات جادة يوم الأربعاء حول مراجعة المبادئ التوجيهية للبلاد حول نقل المعدات الدفاعية. يخطط الحزبان للوصول إلى نتيجة معينة في وقت مبكر من هذا الصيف.

تسمح الإرشادات الحالية لليابان بتصدير المعدات الدفاعية المتعلقة بالإنقاذ والنقل والتنبيهات والمراقبة وكسح الألغام إلى البلدان التي تتعاون مع طوكيو في مجالات الأمن القومي.

في أواخر العام الماضي، اقترحت الحكومة اليابانية إضافة معدات إزالة الألغام الأرضية والتدريب التعليمي إلى القائمة، لكن المعسكر الحاكم أرجأ اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

تعتقد الحكومة أن معدات إزالة الألغام الأرضية ستدعم إعادة إعمار أوكرانيا من الحرب الروسية. كما تدرس تصدير طائرات تدريب إلى جنوب شرق آسيا لمواجهة التوسع البحري الصيني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)