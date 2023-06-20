قوات الدفاع الذاتي اليابانية تداهم منزل عائلة المشتبه به في إطلاق النار القاتل

أخبار اليابان

غيفو - (جيجي برس) - فتش محققون من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يوم الاثنين منزل عائلة متدرب تم اعتقاله الأسبوع الماضي بسبب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل اثنين من أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية وإصابة آخر في مدينة غيفو.

جرت عملية المداهمة في محافظة غيفو بوسط اليابان يوم الاثنين حيث عاش المشتبه به البالغ من العمر 18 عامًا قبل تجنيده في أبريل/ نيسان، بحثًا عن أدلة حول دوافعه في الحادث.

وقع حادث إطلاق النار يوم الأربعاء بعد وقت قصير من بدء مناورة بالذخيرة الحية.

وكان المتدرب الشاب قد أطلق النار على 3 أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية في ميدان مغلق للرماية في المحافظة يوم الأربعاء. وتوفي كيكوماتسو ياسوتشيكا البالغ من العمر 52 عاما وياشيرو كوسوكيه البالغ من العمر 25 عاما، في حين أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 25 عاما بجروح بليغة.

وتقول مصادر في التحقيقات إن المشتبه به اعترف بإطلاق النار على أفراد قوات الدفاع الذاتي الثلاثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)