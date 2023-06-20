بافيت يعزز من استثماراته في 5 شركات بالسوق الياباني

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طوكيو - (جيجي برس) - أضاف الملياردير الأميركي وارن بافيت، المزيد من الاستثمارات إلى أكبر خمس شركات تداول في اليابان، وهي إيتوشو، ماروبيني، ميتسوبيشي كورب، ميتسوي وشركاه، وسوميتومو، ما يعزز الزخم القوي الذي يدفع سوق الأسهم في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وفقًا لتقارير قُدمت إلى مكتب المالية المحلي في كانتو بوزارة المالية يوم الإثنين، رفعت بيركشاير من خلال شركة تابعة حصصها في شركة ميتسوبيشي كورب من 6.59٪ إلى 8.31٪ وشركة ميتسوي وشركاه من 6.62٪ إلى 8.09٪.

كما عززت الشركة الاستثمارية حصصها في شركة سوميتومو وماروبيني إلى أكثر من 8٪، بينما تم رفع حصتها في شركة إيتوتشو إلى أكثر من 7٪.

وكانت الشركة أعلنت عن عمليات شراء الأسهم في الشركات اليابانية لأول مرة في عام 2020، ويتماشى قرار الشراء الإضافي مع استراتيجية بيركشاير للاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، مع خطط لزيادتها إلى ما أكثر من 6٪.

وسجلت سوق الأسهم اليابانية ارتفاعاً على مدار عشرة أسابيع متتالية، ليصعد مؤشر نيكاي بنسبة 28٪ منذ بداية العام حتى الآن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)