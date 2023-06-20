ما يقرب من نصف كبار السن في اليابان يتمتعون بصحة جيدة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر تقرير حكومي يوم الثلاثاء أن نحو نصف الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 65 عامًا في اليابان والذين مارسوا التمارين الرياضية وتناولوا طعامًا متوازنًا منذ سن الـ 40 عامًا أو قبل ذلك قالوا إنهم في صحة جيدة.

أظهرت نتائج استطلاع أجري في إطار الكتاب الأبيض لعام 2023 حول المجتمع المتقدم في السن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الحكومة لهذا اليوم، أنه كلما تأخروا في الاهتمام بحالتهم الصحية، انخفضت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم في حالة جيدة.

تم إجراء الاستطلاع الإلكتروني في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وشمل 4000 شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء اليابان. من بينهم استجاب 2414 شخصًا.

من بين المشاركين الذين بدأوا بالاهتمام بصحتهم عندما كانوا في أواخر الأربعينيات أو قبل ذلك، بلغت نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم في حالة جيدة 45.3٪. وكانت نسبة الأشخاص الأصحاء تبلغ 37.6٪ بين المشاركين الذين أصبحوا يهتمون بصحتهم عندما كانوا في الخمسينيات، و 28.6٪ في الستينيات، و 19.8٪ في السبعينيات.

كما أظهر الاستطلاع أن 39.4٪ من المشاركين الذين شاركوا في الأنشطة الاجتماعية مثل الفعاليات المحلية في العام الماضي يعتقدون أنهم في صحة جيدة. كانت النسبة أعلى بـ 17.5 نقطة مئوية من نسبة المستجيبين الذين لم يشاركوا في مثل هذه الأنشطة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)