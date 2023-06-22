اليابان تعلن خلوها من إنفلونزا الطيور

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الزراعة أن منظمة الصحة الحيوانية العالمية وافقت على إعلان اليابان بأنها خالية من إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى، وذلك وفقًا لما أعلنته الوزارة يوم الثلاثاء.

تعتزم الوزارة دراسة مراجعة سياساتها الصحية لمزارع الدواجن بهدف تقليل أعداد الدواجن التي يجب إعدامها في حالة تفشي الوباء في المستقبل.

يذكر أن اليابان سجلت رقما قياسيا في الارتفاع في عدد الإصابات بإنفلونزا الطيور من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان.

وقد أعدم ما يصل إلى 17.7 مليون طير دجاج وطيور أخرى بـ84 مزرعة دجاج وأماكن أخرى في 26 محافظة.

ويقال إن الطيور المهاجرة تحمل الفيروس إلى اليابان من الخريف تقريبًا، حيث دعا مسؤولو الوزارة المزارعين، إلى ضمان اتخاذ إجراءات التطهير وخطوات أخرى لمنع انتشار الفيروس في الموسم المقبل.

ونشرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إعلان اليابان يوم الاثنين استنادا إلى بيانات قدمتها الوزارة. وتقول إن الإعلان الذاتي نشر يوم 13 مايو/أيار بعد اتخاذ إجراءات وقائية بمزرعة في تشيتوسي وبعد مرور فترة معينة من الوقت لمراقبة الوضع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)