تراجع اليابان في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين

أخبار اليابان

لندن- (جيجي برس) - احتلت اليابان المرتبة 125 من بين 146 دولة في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2023، والذي صدر يوم الأربعاء، بانخفاض تسع درجات عن العام السابق.

احتلت اليابان المرتبة الأخيرة في العالم المتقدم والأخيرة أيضًا بين 19 دولة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبقيت متأخرة جدًا في المجالات السياسية والاقتصادية على وجه الخصوص.

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي اليابان في المرتبة 138 في التمكين السياسي، مقارنة بـ 139 في العام السابق، حيث ظلت نسبة النساء في البرلمان والمناصب الوزارية منخفضة.

احتلت اليابان المرتبة 123 في المشاركة الاقتصادية والفرص، متراجعة من المرتبة 121، بسبب الفجوات في مشاركة القوى العاملة والمساواة في الأجور.

وقد حققت اليابان بالكاد التكافؤ في فئتي التعليم والرعاية الصحية، لكنها حصلت على تقييمات ضعيفة في الفئتين الأخريين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)