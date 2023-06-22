نسبة زوار اليابان تصل إلى 68.5٪ من مستوى ما قبل كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بلغ عدد الزائرين الأجانب إلى اليابان 1،898،900 تقريبًا في شهر مايو/ أيار، مما يمثل حوالي 68.5٪ من الرقم لنفس الشهر في عام 2019، قبل انتشار فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية.

وارتفع الإجمالي لشهر مايو/ أيار 2023 بمعدل حوالي 13 مرة من العام السابق.

يعتقد أن هذه الزيادة تعكس رفع الحكومة اليابانية لإجراءات السيطرة على الحدود المتعلقة بفيروس كورونا في نهاية أبريل/ نيسان.

وكان أكبر عدد من الزوار في الشهر المبلغ عنه من كوريا الجنوبية بلغ 515،700 زائر، تليها تايوان بـ 303،300 زائر، والولايات المتحدة بـ 183،400 زائر، وهونغ كونغ بـ 154،400 زائر.

أما الزوار من الصين، التي كانت تشكل حوالي 30٪ من إجمالي الزوار الأجانب قبل الجائحة، فبلغ عددهم 134،400 زائر. وارتفعت هذه الأرقام بنسبة أكثر من 20٪ عن شهر أبريل/ نيسان، ولكنها بلغت فقط 17.8٪ من مستوى ما قبل فيروس كورونا، نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على بيع حزم السفر إلى اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)