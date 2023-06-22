عرض فيديو لامرأة سريلانكية توفيت في مركز احتجاز في محكمة يابانية

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) - تم عرض مقطع فيديو يظهر الأيام الأخيرة لامرأة سريلانكية توفيت في منشأة للهجرة في ناغويا لأول مرة في قاعة محكمة يوم الأربعاء.

في المرافعة الشفوية السابعة بشأن دعوى تعويض مرفوعة إلى محكمة محافظة ناغويا ضد الحكومة من قبل عائلة ويشما ساندامالي، التي توفيت عن عمر يناهز 33 عامًا أثناء احتجازها في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في ناغويا في مارس/ آذار 2021، تم عرض الساعات الثلاث الأولى من اللقطات التي مدتها خمس ساعات على شاشات كبيرة في قاعة المحكمة.

تم التقاط اللقطات، التي قدمتها الحكومة كدليل، بكاميرا أمنية في سقف زنزانة ويشما على مدى أسبوعين قبل وفاتها.

وظهر في الصورة المحتجزة المريضة تتوسل مرارًا وتكرارًا لضباط الاحتجاز لنقلها إلى المستشفى قائلة إنها ستموت. وكشف جزء آخر أنها أصبحت ضعيفة لدرجة أنها لم تكن قادرة على النهوض بمفردها بعد سقوطها من السرير.

في وقت لاحق في مؤتمر صحفي، قالت شقيقتها الصغرى ويومي إنها تعتقد أن الناس يفهمون الآن مدى قسوة الوضع على ويشما.

يذكر أن ويشما طلبت المساعدة من الموظفين في 23 فبراير/شباط من عام 2021 قبل 11 يوما من وفاتها، وتقيأت في دلو أعطي لها. ثم أومأت لهم طالبة منهم تركيب محلول وريدي، ليرد عليها الموظفون بقولهم: ”لا يمكننا ذلك. لسنا أطباء“.

وقد دافعت الحكومة قائلة إن الموظفين لم يتمكنوا من فهم ما كانت تريد قوله.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)