رئيس وزراء اليابان: تعزيز القدرة الدفاعية في جزر الجنوب الغربي أمر شديد الأهمية لأمن البلاد

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع على جزر نانسي في جنوب غرب اليابان.

قال كيشيدا للصحفيين في مدينة إيتومان في أوكيناوا إن الأرخبيل المكون من جزر في محافظتي كاغوشيما وأوكيناوا ”مهم من حيث حماية الشعب في البلاد التي تواجه الآن أصعب وأكثر بيئة أمنية معقدة في مرحلة ما بعد الحرب“.

وقد حضر المدينة لحضور حفل تذكاري للتذكير بنحو 200 ألف شخص قتلوا في معركة أوكيناوا في المرحلة النهائية من الحرب العالمية الثانية قبل 78 عامًا.

تقوم اليابان بنشر قوات الدفاع الذاتي على جزر نانسي، التي تمتد من الطرف الجنوبي لكاغوشيما باتجاه تايوان، في وقت تقوم فيه الصين بتعزيز أنشطتها العسكرية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وأضاف كيشيدا أن تخفيف الأعباء عن أوكيناوا من تركيز القواعد الأمريكية هو ”قضية هامة يجب على الحكومة أن تواصل التعامل معها بجدية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)