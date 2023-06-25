اليابان: الإعلان عن أول وفاة في العالم بفيروس ”أوز“

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة أنه تم تسجيل أول حالة وفاة في العالم لإصابة إنسانبفيروس أوز.

وقد تبين أن امرأة في السبعينات من عمرها في محافظة إيباراكي شرقي اليابان توفيت العام الماضي بالتهاب عضلة القلب وتبين أنها كانت مصابة بالفيروس، وفقًا للوزارة.

استشارت المرأة المؤسسة الطبية في إيباراكي بالقرب من طوكيو الصيف الماضي بعد تعرضها لأعراض تشمل التعب والقيء. وشكت المؤسسة الطبية في حالة الإصابة بالتهاب رئوي وقدمت لها العلاج الطبي وطلبت منها الانتظار في المنزل حتى الشفاء.

مع تدهور حالتها، تم قبول المرأة لاحقًا في مستشفى حيث اكتشف الطاقم وجود لدغات القراد في قاع الفخذ الأيمن. توفيت بسبب التهاب عضلة القلب في اليوم السادس والعشرين من إقامتها في المستشفى. تم العثور على فيروس أوز في خلايا عضلة القلب لديها.

وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، تم اكتشاف فيروس أوز لأول مرة في اليابان في عام 2018. ولكن لم يتم تأكيد وجود حالة سابقة لشخص يظهر عليه أعراض أو يموت بسبب الفيروس، في حين أشارت نتائج اختبار الأجسام المضادة إلى إمكانية إصابة بعض الحيوانات البرية مثل القرود والخنازير البرية والبشر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)