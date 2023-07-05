قمصان وجوارب لتلبية الاحتياجات المتخصصة في اليابان

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كوبي - (جيجي برس) - تُلبي القمصان والسراويل والجوارب التي يمكن ارتداؤها بأي شكل الاحتياجات الخاصة في السوق اليابانية، حيث تم تطويرها من خلال عكس آراء الأشخاص ذوي الإعاقات بهدف جعل العالم مكانًا أفضل للجميع.

تتم صناعة هذه المنتجات بواسطة شركة Felissimo Corp، وهي شركة طلب بالبريد مقرها في مدينة كوبي الغربية.

بدأ تطوير هذه المنتجات بعد أن استوحى مسؤولو الشركة من تصريحات توموهيرو ساوادا، كاتب النصوص الإعلانية الذي لديه طفل ضعيف البصر، في محاضرة داخلية في أبريل/ نيسان 2021.

قال في ذلك الوقت: ”المجتمع يتحسن ويتطور بفضل ضعف الأشخاص ذوي الإعاقات. الضعف هو الإمكانات النمائية للمجتمع“.

في هذا المشروع، بدأت الشركة بدراسة التحديات التي يواجهها موظفوها في حياتهم اليومية. كما استشارت امرأة تعاني من ضمور العضلات وزوجين كفيفين. استغرق الأمر حوالي عام ونصف لتسويق المنتجات التي تعكس آراءهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)