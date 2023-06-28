اليابان قد تشهد بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا القادم

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - في حين أن موسم الإنفلونزا لا يزال مستمرًا في اليابان، فإن بعض الخبراء قلقون بالفعل من أن موسم الإنفلونزا المقبل يمكن أن يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول، أي بفترة تبلغ شهرين أقل من المعتاد، وأنه يمكن أن يكون أكثر حدة.

وفقًا لوزارة الصحة اليابانية، بلغ عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات المراقبة بانتظام في جميع أنحاء البلاد 1.29 في الأسبوع حتى 18 يونيو/ حزيران. ومنذ أوجها في منتصف فبراير/ شباط، استمر العدد فوق 1.0، مما يشير إلى أن العدوى بالإنفلونزا لا تزال تنتشر.

من المتوقع أن تتلاشى موجة العدوى الحالية قريبًا. يُقدر إجمالي عدد حالات الإنفلونزا في هذا الموسم بحوالي 4,359,000 شخص حتى 18 يونيو/ حزيران.

في اليابان، عادةً ما يبدأ موسم الإنفلونزا في ديسمبر/ كانون الأول ويصل إلى ذروته في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط.

في الخريف الماضي، بدأت الإنفلونزا تنتشر في البلاد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن تراجعت مناعة الناس للإنفلونزا خلال جائحة كورونا وتم تخفيف إجراءات الوقاية من العدوى مثل ارتداء الكمامات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)