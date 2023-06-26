وزير مالية اليابان يحذر من هبوط سعر صرف الين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - حذر وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي يوم الاثنين من التراجع السريع في سعر صرف الين.

وقال سوزوكي للصحفيين: ”سنستجيب بشكل مناسب إذا كان هناك تحركات حادة (في سوق الصرف الأجنبي)“، محذراً من المضاربة في سوق العملات. ”سنراقب تحركات السوق عن كثب“.

وصرح ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، للصحفيين في نفس اليوم أن تحركات سوق الصرف الحالية ”سريعة ومنحازة في اتجاه واحد“، مضيفاً ”سنراقب الوضع بشعور عالٍ من الحذر ونتخذ تدابير مناسبة للتحركات الحادة“.

وأضاف ”جميع الخيارات متاحة. لا نستبعد أي شيء“.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر فوق 143.50 ين في تداولات نيويورك يوم الجمعة، مع التوقعات بتوسيع الفجوات في أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)