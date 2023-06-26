اليابان تراقب الوضع في روسيا عن كثب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن طوكيو تراقب عن كثب الوضع في روسيا بعد تمرد مسلح قصير من قبل يفغيني بريغوجين، مؤسس وقائد مجموعة ”فاغنر“ ضد إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء: ”سنتابع الوضع في روسيا عن كثب باهتمام بالغ“.

وأضاف أن اليابان ستستجيب للتطورات المستقبلية مع الحفاظ بقوة على وحدة دول مجموعة الدول السبع.

وأفاد الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن السفارة اليابانية في موسكو وغيرها حذرت المواطنين اليابانيين في روسيا من الوضع في البلاد عبر نظام البريد الإلكتروني القنصلي التابع لوزارة الخارجية يوم السبت.

وامتنع المتحدث الرسمي للحكومة اليابانية عن التعليق على الأثر المحتمل لتحركات فاغنر على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت قوات ”فاغنر“ العسكرية الخاصة قد أعلنت ليل السبت 24 حزيران/ يونيو، تمردا مسلحا، استولت في بدايته على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة، وهددت بعدها بالتقدم نحو موسكو، لإسقاط القيادة العسكرية في وزارة الدفاع.

غير أنه وفي مساء نفس اليوم، ووسط حالة من الترقب الدولي، أصدر يفجيني بريغوجين زعيم ”فاغنر“، بيانا أمر فيه مقاتليه الذين كانوا يتقدمون باتجاه موسكو بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)