اليابان تختبر بيع حبوب منع الحمل الطارئة بدون وصفة طبية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قررت وزارة الصحة اليابانية يوم الاثنين إجراء تجربة تتيح فيها بيع ما يسمى بحبوب منع الحمل الطارئة في بعض الصيدليات في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من هذا الصيف وحتى نهاية السنة المالية الحالية.

في التجربة، سيسمح للصيدليات التي تستوفي بعض الشروط ببيع حبوب منع الحمل الطارئة، في حين ستقوم الوزارة بمراقبة المبيعات وإجراء استطلاعات للمستخدمين. لن يكون هناك شرط عمري لشراء الحبوب.

تعمل حبوب منع الحمل الطارئة عن طريق قمع التبويض ويقال أنها تتمتع بنسبة تتعدى أكثر من 80٪ لمنع الحمل إذا تم تناولها في غضون 72 ساعة من العلاقة الجنسية.

حالياً، يتطلب الحصول على الحبوب في اليابان فحصًا من قبل الطبيب ووصفة طبية. وبالتالي، يقال أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى أطباء النساء والتوليد يواجهون صعوبة في الحصول على الحبوب بسرعة.

تلقت الوزارة حوالي 46,000 تعليق عام حول هذه المسألة بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وأيدت حوالي 98٪ من التعليقات بيع حبوب منع الحمل الطارئة بدون وصفة طبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)