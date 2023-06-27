تجارب عقاقير السرطان عبر الإنترنت في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلن المركز الوطني الياباني للسرطان يوم الاثنين أنه سيبدأ في إجراء تجارب سريرية عبر الإنترنت لعقاقير السرطانات النادرة في أغسطس/ أب من خلال ربط مستشفى في حي تشوؤ في طوكيو مع المؤسسات الطبية في المناطق الريفية.

يهدف هذه المشروع المتضمن المستشفى الوطني للسرطان إلى تسهيل انضمام المرضى في الريف إلى التجارب السريرية وتقليل أعباءهم الاقتصادية.

سيتم إجراء التجارب السريرية عبر الإنترنت في البداية مع مؤسستين في غرب اليابان - مستشفى جامعة شيماني في مدينة إيزومو في محافظة شيماني ومركز سرطان شيكوكو التابع للمنظمة الوطنية للمستشفيات في ماتسوياما، عاصمة محافظة إيهيمي. يخطط المركز الوطني للسرطان لتوسيع المشروع إلى مناطق أخرى في المستقبل.

ووفقًا للمركز، تم إجراء 525 تجربة سريرية لعلاج السرطان في المستشفى الوطني للسرطان حتى نهاية مارس/ آذار، مقارنة بأقل من 10 في العديد من مستشفيات الجامعات في المناطق الريفية. معظم المؤسسات الطبية التي تتوفر فيها مرافق لتجارب العقاقير للسرطانات النادرة تقع في المناطق الحضرية.

سيحتاج المرضى الذين يرغبون في الانضمام إلى التجارب السريرية عبر الإنترنت المخطط لها إلى خضوعهم أولاً لفحوصات في المستشفيات المحلية للتأكد مما إذا كانوا يستوفون الشروط للمشاركة في التجارب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)