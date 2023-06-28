إلقاء القبض على نجم الكابوكي الياباني إيتشيكاوا إينوسوكي بتهمة مساعدة وتحريض والدته على الانتحار

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طوكيو - (جيجي برس) - قامت الشرطة اليابانية بإلقاء القبض على ممثل الكابوكي إيتشيكاوا إينوسوكي يوم الثلاثاء بتهمة مساعدة وتحريض والدته على الانتحار. ويشتبه المحققون في أن المتهم إينوسوكي واسمه الحقيقي هو كينوشي تاكاهيكو قد سلم والديه أدوية خاصة به.

تشتبه شرطة محافظة طوكيو بأن إيشيكاوا البالغ من العمر 47 عامًا وعائلته ناقشوا الانتحار معًا وكان ينوي أن يتبع والديه ويقتل نفسه.

في التحقيق مع الشرطة قبل اعتقاله، صرح إيتشيكاوا بأنه وافق والده ووالدته على الانتحار معًا وأن العائلة قررت تناول حبوب منومة للموت بأقل ألم ممكن، وفقًا لما ذكرته إدارة شرطة محافظة طوكيو.

وعثر على والدي إينوسوكي مستلقيان على ظهريهما ومغطيان ببطانيتين في غرفة المعيشية بالطابق الثاني. وتم التأكد من وفاتهما في وقت لاحق.

وتقول شرطة طوكيو إنه من المحتمل أن يكون الوالدان قد توفيا بسبب تسمم من أدوية عقلية في 17 مايو/أيار أو اليوم الذي يليه. وعثر على إينوسوكي البالغ 47 عاما من العمر في الطابق السفلي ونقل إلى المستشفى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)