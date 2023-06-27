اليابان تعيد كوريا الجنوبية إلى قائمة شركائها التجاريين المفضلين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بإعادة كوريا الجنوبية إلى ”القائمة البيضاء“ لشركائها التجاريين الموثوق بهم، بعد حوالي أربع سنوات من حذفها من القائمة، في خطوة لتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية.

سيدخل التعديل حيز التنفيذ في 21 يوليو/ تموز، مما يزيل تمامًا الضوابط الصارمة للتصدير التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية في صيف عام 2019. ستتم استعادة العلاقات التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ حوالي أربع سنوات نتيجة لتحسن العلاقات الثنائية.

في أواخر أبريل/ نيسان، أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أنها أكدت أن ضوابط كوريا الجنوبية على تصدير السلع والتقنيات التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري فعالة مثلما هو الحال في اليابان.

رفعت اليابان قيود التصدير لكوريا الجنوبية في مارس/ آذار بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو على بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، وأعادت كوريا الجنوبية اليابان إلى قائمتها البيضاء في الشهر التالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)