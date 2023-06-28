إرشادات المدارس اليابانية تدعو إلى الاستخدام المحدود للذكاء الاصطناعي التوليدي

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طوكيو- (جيجي برس) - تعتزم وزارة التعليم اليابانية وضع توجيهات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية تدعو إلى استخدام محدود لأدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه يوم الثلاثاء.

تعتزم الوزارة إصدار التوجيهات في يوليو/ تموز.

ووفقًا لمشروع التوجيهات، ستشير التوجيهات إلى أهمية تطوير القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي، مع التشديد على المخاطر مثل انتشار الأخبار الكاذبة وتسرب المعلومات الشخصية.

وستؤكد التوجيهات على أنه من المناسب أن نبدأ بالاستخدام المحدود، مشيرة إلى أنه يجب أولاً تبني مثل هذه الأدوات على نطاق تجريبي في المدارس التي يمكنها اتخاذ تدابير كافية.

سيتم تقديم أمثلة على استخدام غير مناسب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل استخدام الأدوات للاختبارات الدورية، وتقديم مقالات مكتوبة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، والسماح للطلاب باستخدام الأدوات من البداية عند كتابة القصائد، والسماح للطلاب باستخدام الأدوات للبحث في مواضيع معينة قبل استخدام الكتب المدرسية، واستخدام الأدوات فقط لتقييم تعلم الطلاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)