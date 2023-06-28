المالية اليابانية: سيتم اتخاذ إجراءات لوقف تراجع الين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أشار ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، يوم الأربعاء إلى أن اليابان ستتخذ تدابير مناسبة لمواجهة التراجع المستمر في سعر صرف الين.

قال كاندا: ”سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة“ في سوق الصرف الأجنبي.

في تداول العملات في طوكيو يوم الأربعاء، ارتفع الدولار بشكل مؤقت فوق 144 ين، مقتربًا من مستوى 145 ين، والذي تم تداول العملة الأمريكية فوقه عندما قامت السلطات اليابانية بأول تدخل في السوق لشراء الين وبيع الدولار منذ حوالي 24 عامًا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

يتزايد الترقب من إمكانية تدخل الحكومة اليابانية وبنك اليابان في السوق، وفقًا لمصادر السوق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)