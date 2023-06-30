اليابان تصدر أوراق نقدية جديدة العام المقبل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - صرح وزير المالية شونئيتشي سوزوكي يوم الأربعاء أن اليابان ستبدأ في إصدار ورقة نقدية جديدة في أوائل يوليو/ تموز 2024.

سيتم تحديد تاريخ بدء الإصدار بحوالي ستة أشهر مسبقًا. آخر مرة قامت فيها اليابان بإدخال ورقة نقدية جديدة كانت في عام 2004.

”نطلب من المؤسسات المالية ومشغلي الأعمال الخاصة أن يقوموا بالتحضيرات“، مثل تحديث أجهزة الصراف الآلي، صرح سوزوكي للصحفيين بعد تفقده لعملية إنتاج الورقة النقدية الجديدة في المطبعة الوطنية بطوكيو.

بدأ المكتب الطباعي في إنتاج كميات كبيرة من الورقة النقدية الجديدة العام الماضي ويخطط لطباعة حوالي 3 مليارات ورقة في السنة المالية الحالية حتى مارس/ آذار 2024.

تتضمن الورقة النقدية الجديدة ورقة نقدية بقيمة 10000 ين تحمل صورة إيتشي شيبوساوا، المعروف بأبو الرأسمالية في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)