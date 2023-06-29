اليابان تضع مبادئ توجيهية لرعاية الثروة الحيوانات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قامت وزارة الزراعة اليابانية يوم الأربعاء بتجميع مبادئ توجيهية لرفاهية حيوانات الماشية لتشجيع المنتجين على احترام الاتجاهات الدولية بشأن رعاية الحيوانات حيث تهدف البلاد إلى توسيع صادرات منتجات الثروة الحيوانية.

توصي المبادئ التوجيهية الأولى في اليابان بأن يقلل مربو الخنازير من استخدام القفص الذي يحتجز الأنثى لتجنيب الخنازير الصغيرة السحق. وإذا تم استخدام مثل هذه الأقفاص، يجب أن يكون هناك مساحة كافية للأنثى للوقوف والاستلقاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية.

تم وضع المبادئ التوجيهية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان من حيث المبدأ.

تعتزم الوزارة إعلام المنتجين بالمبادئ التوجيهية غير الالزامية في وقت مبكر من شهر يوليو. وتخطط الوزارة للتحقق بانتظام مما إذا كان المنتجون يلتزمون بالمبادئ التوجيهية.

في مزارع الدواجن، يتم عادةً إبقاء الدجاج البياض في أقفاص. وتقول المبادئ التوجيهية إنه يجب السماح للدجاج بالحركة بشكل طبيعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)