هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوى في 7 أشهر أمام الدولار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تراجع الين إلى مستوى أقل من 144 ين مقابل الدولار يوم الأربعاء، واقترب من المستوى الذي دفع السلطات اليابانية إلى إجراء أول تدخل في السوق من خلال شراء الين وبيع الدولار منذ حوالي 24 عامًا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

يتزايد قلق تجار العملات من مثل هذا التدخل مرة أخرى، حيث يقوم مسؤولو الحكومة اليابانية بتصعيد تدخلهم اللفظي.

أكد وزير المالية شونئيتشي سوزوكي للصحفيين يوم الأربعاء أن انخفاض الين مؤخرًا كان من جانب واحد إلى حد ما، وشدد سوزوكي على أن ”موقفنا الأساسي المتمثل في الاستجابة بشكل مناسب للتقلبات المفرطة لم يتغير“.

قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية والمسؤول عن التدخلات: ”جميع الخيارات متاحة“، بما في ذلك التدخل في السوق.

وقال هيديو كومانو الخبير الاقتصادي في معهد داي إيتشي لبحوث الحياة إن السلطات اليابانية تتخذ ”موقفًا مشابهًا تجاه ضعف الين العام الماضي. لن يكون من الغريب رؤية تدخل الآن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)