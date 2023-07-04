【فيديو】العثور على سيف أثري ضخم طوله 2.3 متر في اليابان

أخبار اليابان

اكتشف علماء الآثار في اليابان سيفًا حديديًا يبلغ طوله 2.3 متر أثناء عمليات التنقيب في تل دفن عمره 1600 عام بالقرب من مدينة نارا. وكان السيف أكبر من أن يستخدم كسلاح، ومن الأرجح أن يكون الغرض منه حماية الشخص المدفون معه من الأرواح الشريرة، وفق مجموعة من الخبراء.

وتم العثور عليه جنبا إلى جنب مع مرآة برونزية على شكل درع. ويعود تاريخ المدفن إلى النصف الأخير من القرن الرابع. والسيف هو الأطول من نوعه الذي يتم اكتشافه في اليابان. ويعتقد أيضا أنه أطول السيوف من تلك الحقبة الزمنية التي يتم اكتشافها في منطقة شرق آسيا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)