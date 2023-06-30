الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الغذاء من اليابان

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بروكسل - (جيجي برس) - يفكر الاتحاد الأوروبي في إلغاء قيود الاستيراد المفروضة على منتجات الأغذية اليابانية بشكل كامل والتي تم فرضها بعد حوادث انصهار محطة الطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) في عام 2011، وفقًا لمصادر يوم الخميس.

يتطلب الاتحاد الأوروبي شهادات فحص الإشعاع لبعض المنتجات المستوردة من 10 من محافظات اليابان البالغ عددها 47، بما في ذلك بعض منتجات الصيد من محافظة فوكوشيما الشمالية، حيث تقع المحطة المعطوبة.

إذا تم رفع قيود الاستيراد، فلن يكون من الضروري الحصول على تلك الشهادات. وقالت المصادر إن رفع القيود سيساهم أيضًا في تهدئة الشائعات السلبية حول سلامة الأطعمة اليابانية.

من المتوقع أن يتزامن القرار النهائي للاتحاد الأوروبي بشأن رفع القيود مع القمة بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وقادة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل في منتصف يوليو/ تموز، وفقًا للمصادر.

وقد ألغى الاتحاد الأوروبي قيود الاستيراد تدريجياً منذ مارس/ آذار 2011. وتؤثر القيود الحالية أيضًا على الفطر المنتج في فوكوشيما والنباتات البرية الصالحة للأكل من محافظة مياغي، التي تجاور فوكوشيما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)