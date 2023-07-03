49 % فقط من طلاب اليابان يخلعون الكمامات خلال فصول التربية البدنية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت استطلاعات حديثة أن 68٪ من طلاب المدارس في اليابان، من الصف السادس حتى الصف الثاني الثانوي، يرغبون في خلع الكمامات أثناء فصول التربية البدنية، بينما يفعل ذلك فقط 49٪ منهم فعليًا.

نظرًا لأن العديد من الأطفال يُعتقد أنهم يرتدون الكمامات ضد إرادتهم في مناسبات أخرى أيضًا، قال أحد الخبراء: ”من المرجح أنه من المستحسن إنشاء بيئة يمكن للأطفال فيها أن يقرروا ما إذا كانوا سيضعون الكمامات أم لا بمشيئتهم الخاصة“.

في 13 مارس/ آذار، تم تخفيف معايير ارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في اليابان، وأصبح من المتروك للحكم الفردي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والهواء الطلق.

أجرى المركز الوطني لصحة وتنمية الطفل الاستطلاع في أبريل/ نيسان-مايو/ أيار على الأطفال في جميع أنحاء اليابان واستلم ردود من 749 طفلاً. كان معدل الاستجابة الصحيحة 30٪.

طلب الاستطلاع ما إذا كان الردود يرغبون في ارتداء الكمامات وما إذا كانوا يفعلون ذلك من خلال الاستشهاد بحالات معينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)