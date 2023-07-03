انفجار في مبنى وسط طوكيو وإصابة 4 أشخاص

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طوكيو - (جيجي برس) - أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص في انفجار وحريق في مبنى في منطقة شينباشي في حي ميناتو بطوكيو يوم الاثنين بعد الظهر، وفقًا لما أعلنته إدارة شرطة المدينة.

ويُعتقد أن جميع المصابين تعرضوا لإصابات طفيفة، وفقًا لما ذكرته شرطة المدينة.

وقع الحريق في مطعم في الطابق الثاني من المبنى على بُعد حوالي 300 متر إلى الغرب من محطة شينباشي للسكك الحديدية، وفقًا للشرطة.

وبدا حجم الأضرار محدوداً ولم ينتشر الحريق.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)